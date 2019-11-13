Вертолеты ВКС РФ прикрывают российско-турецкий патруль в Сирии: кадры с воздуха

Совместный патруль военных России и Турции находится под надежным прикрытием российских вертолетов. Кадры, снятые с воздуха, публикует «Звезда».

Ранее Минобороны России сообщило, что пятый совместный российско-турецкий патруль приступил к работе в приграничном с Турцией районе в нескольких километрах севернее сирийского Кобани.

Вертолеты ВКС РФ несут боевое дежурство по всей территории 30-километровой зоны, оговоренной российской и турецкой стороной, а также согласованной с курдскими формированиями.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с меморандумом, подписанным в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Согласно документу, в район, где ранее Турция проводила военную операции «Источник мира», вводится российская военная полиция, что позволит создать условия для безопасного отвода курдских отрядов самообороны на глубину 30 километров от границы.