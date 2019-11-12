Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу подтвердил позицию России на укрепление военного сотрудничества с Египтом

Андрей Аркадьев
14:50 12.11.2019
Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, заявил министр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Повышение обороноспособности республики - приоритетная задача военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В очередной раз хотел бы подтвердить, что в качестве одной из приоритетных задач нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества российская сторона ставит повышение обороноспособности Египта», - сказал он во вторник, выступая на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

По его словам, Россия настроена «на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум странам «объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения».

Министр поблагодарил египетских коллег «за теплый прием, оказанный российской делегации».

«Посещая Египет, мы всегда чувствуем себя здесь как дома. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы российско-египетские отношения развиваются особенно динамично и позитивно», - сказал Шойгу.

По словам министра, нынешнее заседание «является очередным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между нашими странами в оборонной сфере».

«Безусловно, особую роль в развитии российско-египетского сотрудничества играют доверительные отношения лидеров наших стран. Их встреча на полях саммита Россия - Африка 23 октября стала уже третьей за год», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что главы России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами «все более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях».

«Сегодня мы можем обсудить результаты работы за прошедший период и определить первоочередные задачи на перспективу», - сказал Шойгу.

Он представил членов российской делегации, в составе которой заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО «Рособоронэкспорт» Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев. Также в работе комиссии принимают участие представители, отвечающие за отдельные направления сотрудничества.

Перед заседанием Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммадом Заки.

В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.11.2019, 19:39
SpaceX запустила в космос Falcon 9 с самым массивным грузом в истории
Дата12.11.2019, 14:50
Шойгу подтвердил позицию России на укрепление военного сотрудничества с Египтом
Дата10.11.2019, 19:27
ЦСКА одержал волевую победу над «Сочи»
Дата12.11.2019, 12:20
Участники фестиваля творчества воинов «Катюша» устроили красочное шоу
Дата12.11.2019, 13:28
Экипаж МРК «Ингушетия» испытал ракетный комплекс «Калибр» в Черном море
Дата12.11.2019, 02:27
«Калашников» впервые показал самый ранний из сохранившихся АК-47
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:04 В стране и мире
Видео
Кадры пожара в Раменском, где сгорели 13 автомобилей с камерами фиксации
15:56 В стране и мире
Видео
Росфинмониторинг будет системно следить за реализацией нацпроектов
15:37 В стране и мире
Выпускники смогут выбрать обязательный ЕГЭ из пяти иностранных языков
15:30 В стране и мире
Видео
Белым-бело: Северную Африку засыпало снегом
15:16 ОПК
Видео
Истребители Су-35С готовят к передаче «Русским витязям»: кадры из цеха
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ожившая история: кадры испытаний восстановленного Т-34 на сложной трассе
Эксперты назвали марки сгущенного молока, не рекомендованного к употреблению
Видео
Панин привязал дочь к батарее, но ему никто не поверил
Названа смертельная доза водки
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Два вида подсолнечного масла попали в черный список Росконтроля
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.