Шойгу подтвердил позицию России на укрепление военного сотрудничества с Египтом

Россия настроена на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Повышение обороноспособности республики - приоритетная задача военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) Москвы и Каира, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В очередной раз хотел бы подтвердить, что в качестве одной из приоритетных задач нашего двустороннего военного и военно-технического сотрудничества российская сторона ставит повышение обороноспособности Египта», - сказал он во вторник, выступая на пленарном заседании совместной российско-египетской комиссии по ВТС.

По его словам, Россия настроена «на продолжение активного взаимодействия с Египтом в вопросах укрепления безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке». Близость подходов к решению ключевых глобальных и региональных проблем позволяет двум странам «объединить усилия в интересах становления и упрочения справедливого миропорядка, основанного на принципах равноправия и взаимоуважения».

Министр поблагодарил египетских коллег «за теплый прием, оказанный российской делегации».

«Посещая Египет, мы всегда чувствуем себя здесь как дома. С удовлетворением отмечаем, что в последние годы российско-египетские отношения развиваются особенно динамично и позитивно», - сказал Шойгу.

По словам министра, нынешнее заседание «является очередным шагом на пути укрепления стратегического партнерства между нашими странами в оборонной сфере».

«Безусловно, особую роль в развитии российско-египетского сотрудничества играют доверительные отношения лидеров наших стран. Их встреча на полях саммита Россия - Африка 23 октября стала уже третьей за год», - сказал глава ведомства.

Он отметил, что главы России и Египта с каждым годом ставят перед оборонными ведомствами «все более высокие цели, в том числе в военной и военно-технической областях».

«Сегодня мы можем обсудить результаты работы за прошедший период и определить первоочередные задачи на перспективу», - сказал Шойгу.

Он представил членов российской делегации, в составе которой заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Григорий Ивлиев, заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Алексей Фролкин, исполнительный директор АО «Рособоронэкспорт» Олег Маркеев, ответственный секретарь российской части комиссии Дмитрий Савельев. Также в работе комиссии принимают участие представители, отвечающие за отдельные направления сотрудничества.

Перед заседанием Шойгу провел переговоры с министром обороны и военной промышленности Египта генерал-полковником Мухаммадом Заки.

В ходе встречи обсуждались вопросы военного и военно-технического сотрудничества.