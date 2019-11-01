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Конференция в честь первой посадки самолета на палубу «Адмирала Кузнецова» прошла в Мурманске

Наталья Вальханская
20:40 01.11.2019
В Мурманском нахимовском училище в честь 30-летия события на военно-исторической конференции собрались военные, ветераны, кадеты и юнармейцы.
© Видео: архив Минобороны РФ © Фото: Минобороны России

Сегодня в Мурманском Нахимовском военно-морском училище под руководством заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Виктора Соколова состоялась военно-историческая конференция, посвященная 30-летию первой посадки корабельного истребителя Су-27К на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

© Минобороны России

В конференции приняли участие командующий морской авиацией Северного флота с 1994 по 2002 годы генерал-лейтенант в отставке Николай Мордовалов, генеральный конструктор АО «КАМОВ» Герой России Сергей Михеев, бывший начальник морской авиации ВМФ генерал-майор запаса Николай Куклев, совершивший первую посадку на вертолете Ка-27 на палубу крейсера «Адмирал Кузнецов», а также один из первых строевых летчиков, совершивших ночную посадку Су-33 на крейсер в северных широтах, Герой России полковник запаса Павел Кретов.

© Минобороны России

С докладами и воспоминаниями выступили командир 279 корабельного истребительного авиаполка Северного флота летчик-снайпер, на счету которого около 250 посадок на палубу «Адмирала Кузнецова» полковник Павел Подгузов и первый командир авиационной боевой части крейсера подполковник в отставке Петр Харичко.

Заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Владислав Малаховский рассказал об истории строительства и развития авианосных кораблей в России и в других морских державах.

Места в актовом зале заполнили нахимовцы, юнармейцы и учащиеся специализированных кадетских классов общеобразовательных учреждений из различных городов Мурманской области, преподаватели и воспитатели Мурманского НВМУ, а также военнослужащие корабельного истребительного авиаполка и экипажа крейсера «Адмирал Кузнецов».

© Минобороны России

После проведения конференции состоялось общее фотографирование и экскурсия для ветеранов по Мурманскому Нахимовскому военно-морскому училищу.

Ранее сегодня в столице Северного флота городе Североморске прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию первой посадки самолета на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

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