МиГ-29 наносит удар: кадры учений «Барс-2019» в Сербии

В Астраханской области проходят совместные летные учения российских и сербских военнослужащих «Барс-2019». Маневры направлены на максимальное боевое слаживание летчиков обеих стран.

Совместным российско-сербским учениям в этом году исполняется пять лет. «БАРС» - это аббревиатура, которая означает «Братство авиаторов России и Сербии».

Техника, которая была использована в ходе учений: самолеты МиГ-29СМТ и вертолеты Ми-8АМТШ. В рамках маневров экипажи истребителей наносят удары по воздушным целям. Одна из самых сложных задач вертолетчиков - высадка тактического десанта. Сначала они прикрывали авиагруппу, а затем захватили укрепленный объект условного противника.

Вертолеты Ми-8АМТШ и истребители МиГ-29 прекрасно знакомы сербским пилотам, поскольку эта техника - основа Военно-Воздушных сил балканской республики. Около года назад Россия безвозмездно передала Белграду новую партию МиГ-29, но на родине у сербов нет таких возможностей для боевого применения, как в России.

С каждым годом программа учений «Барс» усложняется. На этот раз впервые проведены ночные воздушные стрельбы. Следующие маневры примет Сербия.