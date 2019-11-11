Бурные горные реки, отвесные скалы, ледник: новые испытания для «Взвода»
В основе легенды для новой миссии проекта - реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 1987 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участникам проекта «Взвод» - уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров - предстоят новые испытания. На этот раз они отправятся в Приэльбрусье.
Из 4,5 тысяч претендентов со всех уголков России жесткий отбор прошли 30 человек. И теперь им необходимо будет переправиться через бурные горные реки, подняться по отвесным скалам и покорить ледник, чтобы двигаться дальше.
Двуглавый Эльбрус - самая высокая вершина России и всей Европы. В этот раз миссия для «Взвода» называется «Захват опорного пункта в горном районе».
По легенде, боевики численностью от 30 до 50 человек заняли базу на высоте в 4 тысячи метров. Задача - пройти сложнейшим маршрутом и занять позицию, уничтожив противника.
Смотрите скоро на «Звезде».