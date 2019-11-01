Историческая посадка: 30 лет назад на палубу «Адмирала Кузнецова» впервые приземлился самолет

Летчики корабельной авиации отмечают сегодня знаковое событие - первую посадку на борт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Ровно 30 лет назад пилот Тимур Апакидзе посадил на палубу авианосца истребитель Су-27К.

По этому случаю в столице Северного флота городе Североморске проходят торжественные мероприятия. На площади Бориса Сафонова, напротив памятника летчику Тимуру Апакидзе, выстроились военнослужащие. Они отдали дань уважения пилоту, возложив цветы к монументу.

Командующий Северным флотом Александр Моисеев, выступая на митинге, рассказал, что «в скором будущем возрожденный 100-й отдельный корабельный истребительный авиаполк Северного флота будет носить имя Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе».

Как отметил вице-адмирал Александр Моисеев, на Северном флоте несут службу два корабельных истребительных авиаполка, летчики которых летают на самолетах Су-33 и МиГ-29.

Он рассказал, что летчики одного из полков недавно прилетели в Мурманскую область из Крыма, где они месяц проходили обучение на наземном испытательном тренировочном комплексе НИТКА. Тренажер имеет все необходимое оборудование и в точности имитирует палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Отточив навыки взлета и посадки, пилоты без труда смогут сделать то же самое на корабле.

Мурманское Нахимовское военно-морское училище не останется безучастным к круглой дате. В учебном заведении запланирована конференция, посвященная событию 30-летней давности - полету, прочно вошедшему в историю не только российской, но и всей мировой авиации.