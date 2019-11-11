«Искандер-М» совершили марш и уничтожили «противника»: видео

Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» уничтожили критически важные объекты условного противника. Ракетчики отработали комплекс задач с многократной сменой стартовых позиций.

В Еврейской автономии стартовало командно-штабное учение с ракетным соединением Восточного военного округа. Расчеты «Искандер-М» совершили марш в назначенный район. Механики-водители закрепили навыки вождения в различных условиях местности с преодолением естественных препятствий и маневрирования в ограниченном пространстве.

«В назначенном районе ракетчики выполнили мероприятия по развертыванию комплексов с марша на неподготовленных позициях. В полевых условиях боевые расчеты соединения также отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, выполнили их перегрузку в полевых условиях с использованием специальных транспортно-заряжающих машин», - рассказали в Минобороны РФ.

В ходе учения военнослужащие отработали уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, действия личного состава при налетах авиации, преодоление участков заражения, различных заграждений и естественных препятствий.

«Искандер-М» - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на дальностях до 500 километров малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.