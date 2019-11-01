В Минобороны опровергли ложь СМИ о «нервном срыве» военнослужащих в Забайкалье
В российском военном ведомстве подчеркнули, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от «нервного срыва», распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом.
Об этом сообщили в пятницу, 1 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей, а воинское подразделение несет службу в штатном режиме.