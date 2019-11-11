В Минобороны рассказали о маршрутах патрулирования ВС РФ в Сирии
Усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. 11 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Таврат - Гир-Батли в провинции Эль-Хасеке.
«Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Марвах, Айн-Иса - Джиср-Шаннина в провинции Эль-Хасеке и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо», - сообщили в Центре по примирению враждующих сторон.
На территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.
За прошедшие сутки зафиксировано 33 обстрела.
«Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, Маканис-Эд-Дувайри провинции Алеппо; Чекурджак, Кальят-Марза, Сараф, Кермель, Мамухия, Джанаджик, Мортлу, Махрука провинции Латакия; Хан-Шейхун, Хабит, Сукайят, Зайтуна, Барагити, провинции Идлиб; Тель-Метвази, Дар-Хардата, Захабия, Тель-Ас, Умм-Эр-Рджини, Абу-Омар провинции Хама», - заявили в ЦПВС.
Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.