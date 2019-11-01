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Шойгу дал оценку пяти годам проведения Армейских международных игр

Вадим Иванов
12:10 01.11.2019
Тот факт, что российская сборная в очередной раз завоевала титул чемпиона, уверен Шойгу, говорит об эффективности системы отбора и подготовки российских военнослужащих в целом.
Шойгу дал оценку пяти годам проведения Армейских международных игр
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Число участников Армейских международных игр за пять лет их проведения увеличилось примерно в три раза, а команд - в четыре. Об этом заявил Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

Глава оборонного ведомства отметил, что с каждым годом растет и количество испытаний.

«В этом году военнослужащие 39 стран состязались в 32 конкурсах на территории 10-ти государств. Всего было задействовано свыше тысячи трехсот единиц техники», - уточнил министр.

Тот факт, что российская сборная в очередной раз завоевала титул чемпиона, уверен Шойгу, говорит об эффективности системы отбора и подготовки российских военнослужащих в целом.

Но вместе с тем, добавил министр, по ряду конкурсов - «Конный марафон», «Отличники войсковой разведки», «Военно-медицинская эстафета» - необходимо улучшить результаты.

Шойгу также посчитал важным отметить, что в шести испытаниях этого года приняли участие курсанты военных вузов, и впервые был организован «Клуб болельщиков», который посетило более ста тысяч человек.

«В следующем году планируется разместить зону болельщиков в одном из центральных парков Москвы, а также создать филиалы клуба во всех военных округах», - указал министр.

Глава Минобороны также напомнил, что во время соревнований большое внимание уделялось работе с молодежью.

«Проведено 16 военно-патриотических мероприятий, в которых приняло участие свыше трех тысяч юнармейцев. Будем активно привлекать подростков к Армейским международным играм и в дальнейшем», - подытожил министр.

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