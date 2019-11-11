В полку прибыло: более ста танковых экипажей пополнят ЦВО

Более 100 танковых экипажей, прошедших подготовку в окружном учебном центре подготовки младших специалистов, пополнят танковые подразделения Центрального военного округа (ЦВО).

В учебном центре ЦВО, дислоцированном в Свердловской области, проходит сдача выпускного экзамена. Более 300 военнослужащих танковых специальностей выполняют боевые стрельбы штатным 125-миллиметровым снарядом по мишеням, имитирующим бронемашины, на дистанции до 2 тысяч метров. Стрельбы проводятся как в дневное, так и в ночное время.

Перед стрельбами курсанты прошли подготовку на новых компьютерных и динамических танковых тренажерах. К сдаче экзаменов привлечены также офицеры, которые проходят военную службу на командных должностях.

В учебном центре военнослужащие обучаются по четырехмесячной программе, осваивая более десяти военных специальностей: механик-водитель и наводчик-оператор танка, боевой машины пехоты; командир боевой машины, специалист войск связи и другие. После выпускных экзаменов более 1500 младших специалистов пополнят войска Центрального военного округа. Вместе с призывниками новую технику освоили и военнослужащие по контракту.