РФ выполнит наблюдательный полет над Грецией по Договору об открытом небе

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греции.

Как сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, наблюдательный полет пройдет в период с 11 по 15 ноября с аэродрома открытого неба Анхиалос. Максимальная его дальность составит 1010 км.

«Российский самолет наблюдения выполнит полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных договором», - отметил Рыжков.

Наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности.