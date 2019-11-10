Российская военная полиция продолжает патрулирование в Сирии
Патрулирование прошло возле сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинции Алеппо.
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Российская военная полиция продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по двум маршрутам в провинции Алеппо в Сирии, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
«Десятого ноября было продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Аджами-Авшария и Аджами-Мембидж в провинции Алеппо», - сказал Боренков.