Российско-сербские учения «Славянский щит» хотят сделать ежегодными

Совместные учения России и Сербии могут стать ежегодными. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов.

По словам командующего, продумывается формат маневров, при котором локации будут чередоваться: один год учения будут проходить на российской территории, другой - на сербской.

«На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать», - сказал он в эфире «Эха Москвы».

Учения России и Сербии под названием «Славянский щит - 2019» проходили в два этапа.

Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй - в конце октября на сербских авиабазе Батайница и полигоне Пасулянске-Леваде.