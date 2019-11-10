Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российско-сербские учения «Славянский щит» хотят сделать ежегодными

Вадим Иванов
10:40 10.11.2019
По словам командующего войсками ПВО-ПРО Юрия Грехова, рассматривается формат, при котором страны станут чередоваться: один год маневры будут проходить в России, следующий - в Сербии.
Российско-сербские учения «Славянский щит» хотят сделать ежегодными
© Фото: Минобороны РФ

Совместные учения России и Сербии могут стать ежегодными. Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО Юрий Грехов.

По словам командующего, продумывается формат маневров, при котором локации будут чередоваться: один год учения будут проходить на российской территории, другой - на сербской.

«На будущий год планируем провод учений не только с зенитными автоматами по наземным целям, но и с зенитно-управляемыми ракетами по реальной мишени, которую привезем с собой и будем запускать», - сказал он в эфире «Эха Москвы».

Учения России и Сербии под названием «Славянский щит - 2019» проходили в два этапа.

Первый этап состоялся в сентябре на базе Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ в Астраханской области. Второй - в конце октября на сербских авиабазе Батайница и полигоне Пасулянске-Леваде.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата09.11.2019, 22:15
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии
Дата10.11.2019, 10:40
Российско-сербские учения «Славянский щит» хотят сделать ежегодными
Дата09.11.2019, 13:01
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при Китая
Дата04.10.2019, 17:24
От танков до гиперзвуковых ракет: что представили на параде в КНР
Дата08.11.2019, 17:16
Сборка первого серийного самолета Су-57: кадры из цеха
Дата10.11.2019, 07:30
Символ нескольких эпох: исполнилось 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:46 В стране и мире
Выпуск последней партии белух в Японское море приостановлен
10:17 В стране и мире
Российские студенты рассказали о предпочтительной для себя модели семейных отношений
10:03 В стране и мире
Трамп заявил о готовности опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
09:59 В стране и мире
Водка из воздуха: ученые сделали уникальное открытие
09:58 В стране и мире
Сидящий пожизненно убийца пережил клиническую смерть и теперь требует освобождения
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Как 4000 лет назад: ученые приготовили ягненка по рецепту древних шумеров
Видео
Сильнейший за всю историю сигнал получен из космоса
Синоптики рассказали о грядущей аномальной зиме
Видео
Та самая сцена: Шэрон Стоун повторила культовый эпизод из «Основного инстинкта»
Видео
Момент гибели актера из Красноярска в ДТП попал на видео
Опубликованы первые фотографии интерьера поездов в Крым
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.