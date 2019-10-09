Силы ТОФ на Камчатке отработали спасение «аварийной» подводной лодки: видео

Спасательные силы ТОФ на северо-востоке России провели в акватории Авачинского залива тактико-специальные учения по оказанию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте, с применением глубоководного батискафа «АС-30».

Автономный аппарат базируется на судне «Георгий Козьмин». Специалисты спустили его на воду, а затем он погрузился на глубину около 30 метров, чтобы найти на дне макет подводной лодки. «АС-30» достиг цели в установленное нормативами время, а его экипаж отработал на практике алгоритм проведения спасательных работ.

Цветение воды добавило сложности в процессе учений. Экипаж отработал работу с манипуляторами и световыми приборами, а также подключение шлангов для подачи воздуха в условно аварийную подводную лодку, открытие люков и другие нюансы спасательных работ.