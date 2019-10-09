Стрелковая мощь: пакистанские военные протестировали российское оружие на учениях «Дружба-2019»

Спецназ вооруженных сил Пакистана испытал новейшее стрелковое вооружение российской армии во время учений «Дружба-2019» в Краснодарском крае.

Совместные российско-пакистанские учения прошли с участием военнослужащих 49 общевойсковой армии ЮВО. Они развернули учебные места по стрельбе из пистолета Макарова в движении, метании гранат, стрельбе из снайперской винтовки Драгунова, разборке и сборке АК-74М и стрельбе из пулемета, стоя в окопе.

Особый интерес пакистанские гости проявили именно к снайперской винтовке и бронежилету российского производства 6-й степени защиты, который не смогли пробить из СВД-С со 100 метров.

Военнослужащие инженерно-саперного подразделения ЮВО на практике продемонстрировали гостям из Пакистана способы установки и обнаружения в грунте различных мин, в том числе трудно обнаруживаемых миноискателем. Далее пакистанских военнослужащих ждут совместные занятия по действиям в лесополосе в тылу условного противника, марш-бросок, отработка совместного штурма здания и десантирование посадочным способом из вертолета Ми-8АМТШ.

«Дружба-2019» на полигоне Молькино проводится в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 11 октября текущего года.