Подлодка «Колпино» отстрелялась «Калибрами» в Черном море: кадры запуска ракет

Подводная лодка Черноморского флота «Колпино» выполнила стрельбы ракетами «Калибр» в акватории Черного моря

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" выполнил стрельбу ракетами "Калибр" по береговой и морской целям на полигонах боевой подготовки в акватории Черного моря. Пуски ракет осуществлены из подводного положения», - сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что ракеты «Калибр» успешно поразили мишени, расположенные на побережье в районе полигона Опук и на одном из морских полигонов Черноморского флота.

«Выполнение ракетных пусков в акватории Черного моря является плановым мероприятием боевой подготовки экипажей подводных лодок Черноморского флота, направленным на совершенствование навыков применения высокоточного оружия», - подчеркнули в военном ведомстве.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений и закрытия опасного района было привлечено порядка 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Черноморского флота.

Б-271 «Колпино» - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», входящая в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Проект подводных лодок «Варшавянка» был начат в 1970-е годы: Советский Cоюз планировал строить их для себя, а экспортный вариант продавать за рубеж, в том числе в страны Варшавского договора. Отсюда и название.

Подлодки получились очень удачными, и в 1990-е годы было решено возобновить их производство. Лодки проекта 636 - улучшенный вариант экспортных «Варшавянок». В последних модификациях все, начиная от корпуса и заканчивая кондиционером, собрано так, чтобы не издавать ни звука, а специальная резина и сталь, новейшее радиоэлектронное оборудование делают эти подлодки невидимыми, и недаром на Западе их прозвали «Черными дырами».