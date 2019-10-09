Ремонтники восстановили «подбитые» танки в Нижегородской области

На полигоне Мулино под Нижним Новгородом подразделения по ремонту техники восстановили танки, БТР, БАМ, а также автомобили и артиллерийские системы. Мероприятия проходили в рамках специального учения «Эшелон-2019» с силами и средствами материально-технического обеспечения государств-членов ОДКБ.

В мероприятиях принимают участие российские, армянские, белорусские, казахские, киргизские и таджикские военнослужащие. В ходе учений военнослужащие эвакуировали выведенную из строя технику с условного места боевых действий.

Ремонтниками были выявлены и устранены неисправности в танках Т-72Б-3, САУ «Мста-С», грузовых автомобилях КамАЗ и «Урал», поврежденных в результате сражений с условным неприятелем.

В учении были задействованы около 900 военнослужащих и более 250 единиц техники, оно завершится 10 октября.