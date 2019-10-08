Как снег на голову: лучшие кадры учебного десантирования морпехов на Камчатке

На Камчатке в ходе двухсторонних бригадных тактических учений морской пехоты Тихоокеанского флота бойцы отработали десантирование из самолетов Ан-26, захват и удержание аэродрома условного противника.

Личный состав одного из батальонов Приморского соединения морской пехоты в составе нескольких групп высадился на парашютах вблизи аэродрома условного противника. Морские пехотинцы уничтожив охрану аэродрома, обороняли объект до подхода основных сил.

Главной особенностью этих маневров стало ведение боевых действий с использованием большого количества беспилотных летательных аппаратов, которые использовались для ведения разведки и координации наступательных действий при десантирование на незнакомую площадку. На данном этапе учений было задействовано около двух тысяч морпехов и сотни единиц боевой техники.