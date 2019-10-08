Капитан, улыбнитесь: в России отмечается День командира корабля

Сегодня, 8 октября, в России отмечают День командира корабля. На нем лежит ответственность за успешность выполнения задачи и, самое главное, за безопасность всего экипажа. Ему нужно не только принимать сложные решения и поддерживать дух и дисциплину команды, но уметь чувствовать корабль и всех, кто на борту.

Каждый день командира корабля начинается с рассветом: все тренировки проводятся постоянно под его личным руководством. Боевая тревога - это всегда очень серьезно: тут необходима быстрая и четкая работа всех расчетов, команды и молниеносные доклады.

«Корабль укомплектован и оружием, и боеприпасами, и, самое главное, личным составом. Он готов в кратчайшие сроки выйти в море и выполнить поставленную задачу», - рассказал командир корвета «Бойкий» Роман Довгайлов.

Вся служба капитана 2 ранга Романа Довгайлова связана с Балтфлотом: в 2005-м году он окончил Балтийский военно-морской институт. В 2014-м принял под командование 100 человек личного состава и один из лучших кораблей на Балтфлоте - корвет «Бойкий».

«Этот корабль четыре раза подряд занимает место лучшего корабля на флоте. Корабль в составе соединения завоевал призы главкома по ракетной стрельбе, дважды - приз главкома по артиллерийской стрельбе, и 12 раз выполнил задачи боевой службы за столь непродолжительный срок», - отметил Довгайлов.

Экипажем корвета являются только контрактники. Автоматизация всех систем управления оружием - максимальна.

Каждый выход в море, каждая вахта или боевая стрельба - это еще один шаг к осуществлению мечты любого лейтенанта, который пришел на корабль с твердым намерением стать командиром. Специалист по вооружению, инженер артиллерийской батареи Никита Волков на «Бойком» чуть больше года.

«Назначить командиром корабля можно было бы любого, а вот справятся - единицы. Это очень большая ответственность, очень тяжелая работа, а потом уже - престиж», - отметил он.

В руках командира - вся полнота верховной власти на борту, когда корабль находится в одиночном плавании вдали от родных берегов. Каждый день у причальной стенки - это только подготовка к новому выходу в море.

Двадцать четыре часа в сутки семь дней в неделю: регламент служебного времени командира корабля расписан буквально по минутам практически круглосуточно. Даже во время стоянки рабочий день далеко не всегда заканчивается сходом на берег. Но, несмотря на все трудности, из года в год среди выпускников военных вузов лейтенантов, которые мечтают стать командирами, меньше не становится.