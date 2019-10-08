Российские военные успешно очистили 113 тыс. кв. км загрязненных территорий в Арктике

Российские военнослужащие, которые были привлечены к работам по устранению экологического ущерба в Арктике, блестяще справились с поставленными задачами. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу на селекторном совещании.

По словам главы российского оборонного ведомства, было очищено от мусора свыше 113 тысяч квадратных километров.

«В соответствии с дорожной картой работы велись на архипелаге Новая Земля, островах Котельный и Врангеля, в районе аэродрома Алы-кель», - сказал Шойгу.

Министр добавил, что решение о привлечение российской армии к очистке Арктики от мусора было принято Верховным главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным еще в 2014 году.

Шойгу также рассказал, что Минобороны России наметит дальнейшие шаги по улучшению экологии в Арктической зоне.