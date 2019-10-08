Шойгу: более 1,5 трлн рублей выделено на обновление техники Минобороны РФ
Из более чем 1,5 триллиона, выделенных на эти цели, свыше 70% направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.
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Более полутора триллионов рублей выделено на перевооружение армии и флота. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.
«В настоящее время войска получили более 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники», - отметил глава российского военного ведомства.
По словам министра, более 70% из 1,5 триллиона рублей, выделенных на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.
Он также отметил, что доля нового оружия и техники в российской армии по итогам года вырастет до 68%.