Шойгу: более 1,5 трлн рублей выделено на обновление техники Минобороны РФ

Более полутора триллионов рублей выделено на перевооружение армии и флота. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

«В настоящее время войска получили более 2,3 тысячи единиц новой и модернизированной техники», - отметил глава российского военного ведомства.

По словам министра, более 70% из 1,5 триллиона рублей, выделенных на перевооружение армии и флота, направлено на серийные закупки современного вооружения и техники.

Он также отметил, что доля нового оружия и техники в российской армии по итогам года вырастет до 68%.