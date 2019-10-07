Огненный шквал: мотострелки ВВО провели двусторонние учения на полигоне в Бурятии

В Бурятии прошли двусторонние учения с мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа. Бойцы были подняты по тревоге и совершили марш в заданный район для уничтожения диверсантов условного противника. Мотострелки и танкисты отработали ведение обороны, переход в наступление, захват и удержание ранее занятых позиций.

Экипажи БМП поразили цели, имитирующие живую силу и легкую технику противника, а артиллеристы при помощи установок «Акация» уничтожили командные пункты боевиков. В свою очередь огневую поддержку с воздуха оказали экипажи ударных вертолетов Ми-24, применив неуправляемые ракеты.

Также военнослужащие отработали эвакуацию раненого с поля боя. Для этого задействовали вертолет Ми-8.