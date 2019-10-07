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Купола на Главный храм ВС РФ установят в ноябре

Игорь Балдин
18:18 07.10.2019
Храм возведут к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году. Высота здания составит 95 метров, что сделает его третьим по высоте православным храмом мира после храма Христа Спасителя (103 метра) и Исаакиевского собора (101,5 метров).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Главный купол Главного храма Вооруженных сил РФ, который возводится в военно-патриотическом парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, покрывают листами из хрома и узорами. Затем его украсят сусальным золотом ручной работы, а после этого поднимут на высоту 80 метров.

Установку всех пяти куполов храма планируют закончить до 15 ноября, для этого привлекут сверхтяжелый кран грузоподъемностью в 750 тонн. От основания храма до креста будет 95 метров. По своим размерам он уступит только Исаакиевскому собору (101,5 метров) и Храму Христа Спасителя (103 метра).

Параллельно идут работы по художественному оформлению. Образцы облицовки фасада изготавливают в лучших мастерских страны. Уже отлили колокола, завершена и центральная мозаика Спаса Нерукотворного.

Открытие Главного храма Российской армии запланировано на 9 мая 2020 года - в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Он возводится на добровольные пожертвования.

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