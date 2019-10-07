Уничтожить террористов и разминировать ВПП: кадры учений на авиабазе Кант
Незаконные вооруженные формирования попытались захватить посадочную полосу и диспетчерский пункт аэродрома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие российской авиабазы Кант в Киргизии отразили нападение боевиков в ходе антитеррористических учений.
По замыслу маневров, противники пытались захватить посадочную полосу и диспетчерский пункт аэродрома. Получив сигнал тревоги, спецназ заблокировал все пути отступления условных диверсантов, в результате те оказались в ловушке.
Прибывшая на помощь группа огневой поддержки уничтожила «боевиков» и разминировала взлетно-посадочную полосу.