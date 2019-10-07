Военные химики провели дезинфекцию сел в Еврейской АО

При помощи автоцистерн военные распыляют улучшенные реагенты на освобожденные от воды территории. Обработку необходимо завершить до прихода холодов. В сводные отряды по ликвидации ЧС входят 30 человек личного состава и десять единиц специальной техники.

Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.