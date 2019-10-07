Военные химики провели дезинфекцию сел в Еврейской АО
Работы идут в Смидовичском, Ленинском муниципальных районах, Биробиджанском муниципальном районе и городском округе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие Восточного военного округа провели дезинфекцию более чем 200 жилых домов, дворовых участков и 40 километров дорог после сильнейшего паводка в Еврейской автономной области.
Спецобработка поможет избежать вспышек опасных инфекций. Обеззараживание проводят подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Работы идут в Смидовичском, Ленинском муниципальных районах, Биробиджанском муниципальном районе и городском округе.
При помощи автоцистерн военные распыляют улучшенные реагенты на освобожденные от воды территории. Обработку необходимо завершить до прихода холодов. В сводные отряды по ликвидации ЧС входят 30 человек личного состава и десять единиц специальной техники.