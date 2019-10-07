В Минобороны РФ заявили, что власти Сирии контролируют почти всю территорию страны

Россия приступила к выполнению военных задач в Сирии после того, как противники официального Дамаска стали задействовать боевиков для свержения легитимной власти. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на семинаре по правилам проведения военных операций SWIRMO, который проходит в Подмосковье.

Он отметил, что Москва вмешалась в сирийский конфликт по просьбе законного правительства, а действия РФ соответствовали требованиям Организации Объединенных Наций.

«Российская Федерация не вмешивалась во внутрисирийский конфликт до тех пор, пока противники Сирии не стали задействовать для борьбы с законным правительством страны потенциал террористических формирований», - отметил он.

Фомин напомнил, что еще четыре года назад боевики ИГИЛ* контролировали большую часть территории Сирийской Арабской Республики. Однако благодаря действиям сирийской армии совместно с ВКС России официальному правительству удалось вернуть под свой контроль захваченные территории. Сейчас там проживает 90% местных жителей.

Генерал-полковник подчеркнул, что после решения на территории Сирии военных задач удалось уделить внимание вопросам урегулирования сирийского кризиса и решения гуманитарных задач, в том числе во взаимодействии с ООН, Международным Комитетом Красного Креста, Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

Он рассказал, что теперь сирийцы, вынужденные из-за войны бежать из домов, возвращаются к себе на родину, в республике восстанавливается инфраструктура.

Фомин отметил, что огромную роль в доставке гуманитарной помощи, лечении больных и раненых, возвращении сирийцев в родные места играет Международный Комитет Красного Креста.

Семинар по правилам проведения военных операций SWIRMO впервые проводится в России. В форуме участвуют 140 делегатов из 70 стран, а также представители международных организаций.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ