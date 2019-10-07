Стрельбы и вождение боевых машин: в войсках ЮВО началась итоговая проверка
Комиссии оценят уровень боевой готовности соединений и воинских частей, состояние боевого дежурства и оперативной подготовки в управлениях объединений и соединений, состояние вооружения и военной техники.
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На 25 полигонах и учебно-тренировочных центрах Южного военного округа проходит итоговая проверка за учебный год. В ней примут участие около 300 соединений и воинских частей.
Вышестоящие комиссии проверят и оценят уровень боеготовности соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, работу командного состава, который обеспечивает должный уровень дисциплины.
Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по вождению боевых машин, а также по тактической подготовке.
Кроме того, внимание будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.