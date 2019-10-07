Стрельбы и вождение боевых машин: в войсках ЮВО началась итоговая проверка

На 25 полигонах и учебно-тренировочных центрах Южного военного округа проходит итоговая проверка за учебный год. В ней примут участие около 300 соединений и воинских частей.

Вышестоящие комиссии проверят и оценят уровень боеготовности соединений, состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, работу командного состава, который обеспечивает должный уровень дисциплины.

Военнослужащие выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения и военной техники, сдадут нормативы по вождению боевых машин, а также по тактической подготовке.

Кроме того, внимание будет уделено вопросам подготовки казарменно-жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры и теплоснабжения к предстоящему отопительному периоду.