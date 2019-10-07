Первые из первых: пилоты челябинского авиаполка приступили к полетам на новейших Су-34

Пилоты смешанного авиаполка, дислоцированного под Челябинском, сели за штурвалы самолетов нового поколения 4++. На данный момент соединение - единственное в Центральном военном округе, полностью укомплектованное бомбардировщиками Су-34. Всего на вооружение авиаполка поступило 24 самолета нового типа.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Дальность полета Су-34 - до 4000 километров, максимальная скорость - до 1900 километров в час, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже, чем у предшественников.