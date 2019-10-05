Кадры боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор» реактивными снарядами: видео

Летчики армейской авиации Восточного военного округа уничтожили колонну техники условного противника в ходе летно-тактического учения под Хабаровском.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» выполнили боевые стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами, а также из пушечного вооружения.

Поиск и уничтожение наземных целей пилоты вели в условиях дефицита времени. Такой навык необходим при сопровождении транспортных Ми-8 АМТШ, разведке объектов противника, а также при свободном поиске целей.

В ходе летной смены экипажи ударных Ка-52 совершили более 10 вылетов, уничтожив до 30 различных целей.

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» - многоцелевой всепогодный боевой вертолет, прозванный за огневую мощь «летающим танком».