ЦНИИ инженерных войск отмечает вековой юбилей

В Центральном научно-исследовательском испытательном институте инженерных войск имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева Министерства обороны Российской Федерации проходят торжества по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования.

В праздничных мероприятиях приняли участие руководство Минобороны России, офицеры управления начальника инженерных войск, действующие сотрудники и ветераны института.

В торжественной обстановке начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий вручил Боевое знамя нового образца начальнику ЦНИИ полковнику Ивану Воробьеву.

В рамках празднования юбилея гости увидели динамический показ новейших образцов инженерной техники и вооружения. Также гости оценили возможности средств поиска взрывоопасных предметов, апробированных в Сирии и Лаосе, робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14», «Стрекоза», «Муравей», бронеавтомобилей, инженерных катеров.

Кроме того были продемонстрированы действия возрожденного «инженерного спецназа» - инженерно-штурмового подразделения, оснащенного современными средствами инженерного вооружения и средствами защиты.

История института берет начало с учреждения приказом от 6 октября 1919 года Военно-инженерного полигона при Главном военно-инженерном управлении РККА. Деятельность полигона была направлена на техническое перевооружение инженерных войск, на него возлагались задачи проведения испытаний инженерной техники.

В 1934 году полигон реорганизуется в Научно-исследовательский институт инженерной техники РККА. В предвоенные годы при непосредственном участии сотрудников Института была создана система средств инженерного вооружения, которая показала свою эффективность в ходе Великой Отечественной войны.

В годы войны Великой Отечественной войны в Институте создавались минновзрывные, переправочно-мостовые, фортификационные и другие средства, не требующие при их изготовлении дефицитных материалов и рабочих высокой квалификации, которые обладали высокой боевой эффективностью и могли изготавливаться благодаря простоте конструкции, на неспециализированных предприятиях. Более 300 сотрудников Института было направлено в действующую армию.

В послевоенные годы в Институте проводилась разработка средств для условий ядерной войны. Десятки сотрудников Института принимали участие в испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне и на Новой Земле, в Тоцких учениях.

В период 1980-1989 гг. большие группы специалистов Института принимали участие в боевых действиях в Афганистане, в ликвидации последствий землетрясения в Армении и радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В периоды 1995-1996 гг. и 1999-2002 гг. проводилось оказание практической помощи войскам в выполнении задач инженерного обеспечения ведения контртеррористической операции в Чеченской Республике. Офицеры Института принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру на территориях Абхазии и Южной Осетии.

В 2016-2017 гг. сотрудники Института принимали участие в выполнении специальных задач в Сирийской Арабской Республике, в том числе по очистке воды, оборудованию фортсооружений, разминированию территорию исторической части Пальмиры, городов Тадмор, Алеппо, Дейр-эз-Зор.

В настоящее время в Институте работают 70 докторов и кандидатов наук. За последние 10 лет при непосредственном участии Института на вооружение и снабжение войск принято более 150 новейших средств инженерного вооружения, не уступающих, а во многом и превосходящих лучшие зарубежные образцы.