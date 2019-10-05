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Военные построили шесть автодорожных мостов в Тульской области

Татьяна Полуказакова
17:48 05.10.2019
Они связали социально значимые объекты и населенные пункты региона с общим населением более трех тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В Веневском районе Тульской области открылся мост через реку Осетр. Его построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа. Это одна из шести переправ, которую построили в 2019 году во время тактико-специальных учений.

Мосты построили в период с 18 июля по 10 сентября. Они связывают социально значимые объекты и населенные пункты региона.

«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства. И сейчас мы торжественно открываем один из них - в Веневском районе области через реку Осетр», - сообщил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Раньше на месте нового моста был деревянный. Он связывал поселок Андреевка и деревню Махринка, где живет порядка 600 человек. Но старый мост пришел в негодность.

«Для офицеров-участников выполнения задачи это очередной профессиональный шаг в своем совершенствовании, а для солдат - серьезная проверка мастерства и навыков, приобретенных за время военной службы», - считает Булгаков.

В строительстве приняли участие более 150 военнослужащих, а также свыше 60 единиц военной и спецтехники. Военные, которые отличились при строительстве переправ, получили ведомственные награды Министерства обороны РФ и благодарности губернатора региона.

Глава Тульской области Алексей Дюмин отметил, что строительство мостов силами и средствами ЗВО существенно снизило расходы регионального бюджета.

«От имени всех жителей хочу выразить благодарность министру обороны РФ Сергею Шойгу за помощь, оказанную региону. Если бы финансовая нагрузка по строительству мостов легла на бюджет области, то расходы превысили бы 1 млрд рублей, а само проведение работ растянулось бы на пять-шесть лет», - сказал Дюмин.

Новые мосты появились в Плавском, Кимовском и Куркинском районах. Они связали населенные пункты области, где в общей сложности проживает более трех тысяч человек.

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