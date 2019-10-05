Три четверти российских орбитальных спутников работают в интересах Минобороны

Орбитальная группировка РФ насчитывает 150 космических аппаратов, почти две трети из них являются спутниками военного назначения. Об этом рассказал начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения) Анатолий Нестечук.

Как он заявил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», в настоящее время в составе российской группировки находится 150 космических аппаратов.

«Из общего числа космических аппаратов российской орбитальной группировки более 90 аппаратов функционируют в интересах Минобороны России», - приводит слова Нестечука ТАСС.

Он отметил, что космические аппараты военного назначения и свыше 60 аппаратов функционируют в рамках выполнения федеральной космической программы, а также в интересах других министерств и ведомств. По его словам, на орбите функционирует широкий спектр космических аппаратов, которые служат для навигации, связи, геодезии, метеорологии, мониторинга обстановки, дистанционного зондирования земли, а также различные аппараты научного назначения.

Нестечук добавил, что сейчас отечественная орбитальная группировка «переживает процесс стремительного совершенствования и обновления». При этом уменьшение числа космических аппаратов не означает сокращение возможностей России на орбите.

«Если раньше было около 200 аппаратов, то сегодня несколько меньше. Не потому, что у нас возможности стали меньше, а потому, что улучшилась качественность состояния наших космических аппаратов», - сказал начальник штаба 15-й армии ВКС (особого назначения).

Он добавил, что раньше на орбите космический аппарат одного типа выполнял задачи в течение 3-6 месяцев, а показатель современных аппаратов достигает 15 лет.