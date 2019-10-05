Нахимовское военно-морское училище отмечает 75-летие

Свое 75-летие отмечает сегодня Нахимовское военно-морское училище. Праздничные мероприятия состоялись на Петроградской набережной Санкт-Петербурга у легендарного крейсера «Аврора». В них приняли участие выпускники разных лет.

После традиционного возложения цветов к памятнику адмиралу Нахимову на территории училища открылась экскурсия по новому многофункциональному и историческому корпусам, а также спортивно-парковой зоне. Завершится программа праздничным концертом для ветеранов и гостей.