Подводную торпедную дуэль провели атомные субмарины на Камчатке

В соответствие с планом боевой подготовки у побережья Камчатского полуострова атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Ему противодействовал атомный подводный крейсер - «Владимир Мономах».

«В полигоне боевой подготовки экипажи двух подводных стратегических крейсеров одного проекта разыграли дуэльную ситуацию в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств», - сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Александр Невский» обнаружил подлодку «противника», занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой. Далее крейсер осуществил послезалповое маневрирование.

Подводники атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» также провели маневр уклонения от торпеды и выполнили весь алгоритм действий при контратаке, за исключением практического применения торпедного оружия.