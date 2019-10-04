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Подводную торпедную дуэль провели атомные субмарины на Камчатке

Наталья Вальханская
05:57 04.10.2019
Атомные подводные крейсеры Тихоокеанского флота провели торпедную дуэль у берегов Камчатки.
Подводную торпедную дуэль провели атомные субмарины на Камчатке
© Фото: Минобороны России

В соответствие с планом боевой подготовки у побережья Камчатского полуострова атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский» отработал задачи по поиску и слежению за подводной лодкой условного противника. Ему противодействовал атомный подводный крейсер - «Владимир Мономах».

«В полигоне боевой подготовки экипажи двух подводных стратегических крейсеров одного проекта разыграли дуэльную ситуацию в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств», - сообщил Начальник отдела информационного  обеспечения  пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«Александр Невский» обнаружил подлодку «противника», занял выгодную для стрельбы позицию и атаковал цель практической торпедой. Далее крейсер осуществил послезалповое маневрирование.

Подводники атомного подводного крейсера «Владимир Мономах» также провели маневр уклонения от торпеды и выполнили весь алгоритм действий при контратаке, за исключением практического применения торпедного оружия.

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