На Плесецке завершаются испытания второго стартового комплекса

На космодроме Плесецк завершаются испытания второго стартового комплекса для «Союза-2». Об этом заявил начальник космодрома генерал-майор Николай Нестечук.

«На космодроме закончена реконструкция и завершаются испытания второго стартового комплекса для ракеты-носителя «Союз-2» среднего класса», - рассказал он.

По словам генерал-майора, первый пуск «Союза» с нового комплекса запланирован на конец 2019 года.

Нестечук подчеркнул, что главные задачи космодрома – это не только подготовка и запуск космических аппаратов различного назначения, испытание космических и ракетных средств, в том числе в интересах РВСН. Это и проведение учебно-боевых пусков, пусков по продлению технического ресурса, и множество других задач, связанных с космическими и ракетными комплексами.