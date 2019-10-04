Военные Пакистана высоко оценили оружие и экипировку российского спецназа

На полигоне Молькино в Краснодарском крае российские военнослужащие подразделения спецназа 49-й армии Южного военного округа в рамках проведения российско-пакистанского военного учения «Дружба-2019» провели демонстрацию вооружения и экипировки российского спецназовца.

На статическом показе вниманию пакистанских коллег были представлены винтовка снайперская специальная ВСС-М и бесшумный автомат специальный АС «Вал», пистолет Макарова, а также новейшие оптико-электронные приборы разведки.

© Минобороны России

На тактическом поле разведывательная группа спецназа ЮВО продемонстрировала гостям тактические действия по занятию рубежа, отходу группы, прикрытию, эвакуации раненого с поля боя с ведением стрельбы, а также оказанию медицинской помощи раненому.

© Минобороны России

По завершении занятий пакистанские военнослужащие дали высокую оценку российскому стрелковому оружию, отметив его надежность и неприхотливость, и заметили много схожего в тактических действиях подразделений двух стран.

В мероприятии было задействовано около 100 военнослужащих Исламской Республики Пакистан и подразделения спецназа 49 общевойсковой армии ЮВО.

© Минобороны России

В учении военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при выполнении широкого спектра задач, в частности, по уничтожению условных незаконных вооруженных формирований, при ведении разведывательно-поисковых и засадных действий с применением авиации и технических средств разведки.