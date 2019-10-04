Отработка новой тактики: яркие кадры учений «Ураганов» в Приамурье

В Амурской области расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийского соединения Восточного военного округа отработали новую тактику. Нововведение основывается на опережении противника, нанесении первыми удара по артиллерийским позициям и стартовым позициям ракетных комплексов.

В ходе учения расчеты РСЗО «Ураган» были подняты по тревоге и совершили марш в назначенный район. Для отработки нового приема было привлечены значительные силы артиллерийской разведки. Большую часть информации о местоположении и силах условного противника удалось узнать благодаря новому комплексу БЛА «Орлан-10».

После обнаружения расчеты сразу нанесли первый огневой удар и осуществили быструю смену позиций. При ответной стрельбе разведчики вскрыли остальные артиллерийские позиции условного противника, которые были немедленно уничтожены.

Стрельба производилась залповым огнем на удалении около 20 километров. Все выявленные цели были уничтожены точным попаданием.

Маневры состоялись в рамках полевого выхода артиллерийских подразделений, на которые привлечено около двух тысяч военнослужащих и более 150 единиц вооружения и техники.