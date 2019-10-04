Булгаков рассказал о синхронном развитии Вооруженных сил и МТО

Ни одна обеспечивающая структура не может развиваться сама по себе в отрыве от развития Вооруженных сил. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков в программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

«Вооруженные силы сегодня очень мобильны, они очень скоростные, подвижные, маневренные и так далее. И структура, которая их обеспечивает, - МТО - она не может быть по параметрам и характеристикам отстающей от них», - сообщил Булгаков.

Также замминистра рассказал об оборудовании участков автомобильных дорог под посадку авиации. Речь идет о 2,5-3 километрах автотрасс, ширина которых позволяет при необходимости посадить самолет.