Замминистра обороны рассказал о строительстве участков на автодорогах для посадки авиации

Сегодняшняя авиация ориентирована на посадку на стационарный аэродром, и ни один самолет не может находиться в воздухе сутками. Выполнив задачу, он должен приземлиться на аэродроме, который вполне может быть неисправен. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«На сегодняшний день отрабатываются вопросы постановления правительства об оборудовании участков автомобильный дорог о посадке авиации», - рассказал он на программе «Между тем» на телеканале «Звезда».

По словам заместителя обороны РФ, для этого выбирается наиболее выгодная в тактическом и оперативном значениях дорога, и на ней оборудуется участок.

«Это кусок автомобильной дороги, где-то 2,5-3 километра, который по ширине позволяет посадить самолет», - пояснил Булгаков.

На этом участке будут оборудованы стоянки для авиации, системы обеспечения горючим, боеприпасами и остальными необходимыми вещами, то есть полностью создается вся инфраструктура.