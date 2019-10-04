ВКС РФ 27 за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Как рассказали в Минобороны РФ, за этот период разведку вблизи границ России вели 42 летательных аппарата.
© Фото: Минобороны России
Экипажи истребителей из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ за неделю 27 раз были вынуждены подниматься в воздух на перехват иностранных разведчиков.
Как рассказали в Минобороны РФ, за этот период разведку вблизи границ России вели 42 летательных аппарата.
В военном ведомстве подчеркнули, что, благодаря грамотным действиям российских летчиков, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - говорится в сообщении.