Шойгу поздравил педагогов с Днем учителя

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил руководителей, преподавателей и работников образовательных учреждений Минобороны РФ с профессиональным праздником - Днем учителя.

Шойгу отметил, что благородный, ответственный и поистине самоотверженный труд учителей пользуется в России особым почетом и уважением.

«Носители разносторонних знаний, высоких духовных и нравственных идеалов, вы открываете для своих подопечных красоту мира, пробуждаете у них интерес к наукам, прививаете любовь к Родине и гордость за ее свершения.

Благодаря вашему мастерству, умелому применению традиционных и инновационных методов обучения, стремлению идти в ногу со временем в учебных заведениях создана оптимальная интеллектуальная среда, позволяющая тысячам воспитанников, курсантов и слушателей получать качественное образование, совершенствовать свои навыки и в полной мере реализовывать таланты», - сказал министр.