Полное погружение: кадры тренировок армейской авиации в виртуальной реальности

В Псковской области экипажи армейской авиации Западного военного округа выполнили учебно-боевые задачи на комплексных тренажерах, имитирующих многоцелевые Ми-8, ударно-штурмовые Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Виртуальные полеты - это часть большой программы подготовки эскадрилий бригады армейской авиации, которая дислоцируется на аэродроме Остров.

Каждая мельчайшая деталь в кабине - от кнопок, тумблеров и приборов бортового оборудования до штурвала, даже гул двигателя - все, как у настоящего вертолета. Электронная система фиксирует каждую ошибку летчиков и штурманов.

«Он прежде всего дает психоэмоциональное состояние для подготовки летного состава, чтобы они были готовы к отказам, которые могут быть в воздухе. Ситуация будет скоротечна, и первые действия, которые летчик сделает, они в основном и будут самые грамотные», - объясняет командир вертолетного звена вертолета Ка-52 Алексей Волчков.

Летчики и штурманы смогли отработать действия летного и штурманского состава в нештатных ситуациях: при плохой погоде, нулевой видимости и отказах бортовой радиоэлектронной аппаратуры. В ходе полетов они выполнили задания по уничтожению командных пунктов, боевой техники и огневому подавлению наступления условного противника.