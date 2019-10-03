Отряды РХБЗ срочно переброшены в ЕАО для дезинфекции населенных пунктов
Два отряда специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты мотострелковых соединений Восточного военного округа срочно переброшены в Еврейскую автономную область.
«За первый день работы военнослужащие обработали около 17 тысяч квадратных метров придомовых территорий в населенных пунктах Волочаевка-1, Партизанское, Волочаевка-2 и населенный пункт под названием Соцгородок», - сообщили в Минобороны России.
Работы будут проводиться в Смидовичском, Ленинском муниципальных районах, Биробиджанском муниципальном районе и городском округе.
«Работы ведутся с помощью специальных машин-станций АРС-14. Для дезинфекции применяются улучшенные растворы хлорных рецептур, которые показали высокую эффективность при предотвращении вспышек инфекций», - добавили в ведомстве.
Отрядам предстоит провести дезинфекционную обработку населенных пунктов, пострадавших от подтопления, до прихода низких температур.
В сводные отряды по ликвидации ЧС входят 30 человек личного состава и 10 единиц специальной техники.