Корабль «Смерч» с крылатыми ракетами завершил испытания после модернизации

Малый ракетный корабль «Смерч» успешно завершил комплекс заводских ходовых испытаний и вернулся в состав сил Тихоокеанского флота. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

«На Камчатке на базе АО "Северо-Восточный ремонтный центр" в период с 2017 по 2019 год были проведены работы по ремонту с модернизацией МРК. За этот период корабль данного проекта первым в Военно-морском флоте перевооружен с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран"», - подчеркнул Воскресенский.

По его словам, на корабле были отремонтированы и заменены на более совершенные отдельные системы и механизмы.

В июле текущего года малый ракетный корабль перешел в Приморье, где в Центре судоремонта «Дальзавод» ему заменили ряд систем артиллерийского вооружения. Также обновленный корабль впервые принял участие в праздновании Дня ВМФ России во Владивостоке.

Осенью в рамках заводских ходовых испытаний «Смерч» совершил несколько выходов в полигоны боевой подготовки, где впервые провел стрельбы крылатыми ракетами «Уран», а также испытал зенитно-ракетный комплекс самообороны и новую артиллерию.

Корабль продолжит нести службу в составе Войск и сил на северо-востоке России.