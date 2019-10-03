Укрытия для вертолетов и новая ВПП: завершается этап реконструкции авиабазы Хмеймим

Очередной этап строительства на авиабазе Хмеймим завершится в ноябре. К этому времени закончатся работы над многослойной крышей и стенами ангара, где размещаются вертолеты авиационной группы.

«Укрытия представляют собой сборно-металлический ангар, защищенный с трех сторон бронированными листами», - рассказал о конструкции руководитель проекта главного строительного управления по специальным объектам Михаил Мусаев.

Ангары будут иметь централизованную систему подачи топлива, что существенно сократит время подготовки машин к повторным вылетам.

Кроме того, идет капитальное обустройство инфраструктуры всей авиабазы. В том числе реконструируют и одну из взлетно-посадочных полос. Она станет длиннее на двести метров и заметнее, благодаря новым сигнальным фонарям.

«На сегодняшний день выполняются работы по устройству продольных и поперечных швов, установке светосигнального оборудования», - пояснил офицер штаба материально-технического обеспечения группировки войск на авиабазе Хмеймим Игорь Олерский.

Все используемые материалы для реконструкции - российские. Их доставляют в Тартус, а оттуда - в Хмеймим.

К работам по реконструкции привлечены и российские, и сирийские строители, так как отсюда взлетают и гражданские самолеты Арабской Республики.