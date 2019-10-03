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Цаликов поздравил московских суворовцев с юбилеем училища

Наталья Вальханская
05:42 03.10.2019
Большой праздничный концерт в честь 75-летия Московского суворовского военного училища прошел в Театре Российской армии.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Москве отметили юбилей легендарного суворовского училища. Ему исполнилось 75 лет. Большой праздничный концерт состоялся в Театре Российской армии.

Особыми гостями вечера стали ветераны училища и, конечно, выпускники. От всего Министерства обороны и Сергея Шойгу лично всех поздравил первый заместитель главы военного ведомства Руслан Цаликов.

«Хочу пожелать воспитанникам учиться примерно, получать знания на высоком уровне, ибо эти знания не просто основа того, что вы будете хорошими специалистами, компетентными товарищами, это залог того, что вы и сами будете живы, служа Родине, и сохраните жизнь многим другим людям», - отметил Цаликов.

Лучшим преподавателям училища замминистра вручил награды.

© ТРК Звезда

Для первых пятисот воспитанников Московское суворовское училище открыло свои двери в октябре 1944 года. Это были дети тех, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. С тех пор военное заведение уже выпустило более 14 тысяч человек. Многие из них стали Героями России и Советского Союза, военачальниками, выдающимися деятелями науки и культуры.

Ранее с юбилеем училища педагогический состав, воспитанников, а также выпускников поздравил президент России Владимир Путин.

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