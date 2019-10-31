Решающий этап: «Взвод» справился с первым финальным заданием

Участники уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров выполняют семь сложнейших миссий в горах, на море, бескрайних степях и непроходимых лесах в семи разных регионах России. Из 4,5 тысяч претендентов со всех уголков России жесткий отбор прошли 30 человек: 4 девушки и 26 парней.

«Взвод» уже обнаружил в лесу сбитый вертолет и спас экипаж, а также провел операцию в тылу условного противника и совершил подрывы дорог и важных объектов.

Как участники справились с первым заданием решающего этапа? Смотрите вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV.