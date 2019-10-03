Стрельба под водой: боевые пловцы Балтфлота «уничтожили» подводных диверсантов

Атаку условных подводных диверсантов отбили военнослужащие в ходе учений на Балтике. В мероприятиях приняли участие тридцать бойцов, три патрульных катера типа «Раптор», три быстроходных лодки.

Также было задействовано специальное и роботизированное оборудование, предназначенное для слежения за подводной обстановкой.

В ходе маневров подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) метали ручные гранаты и вступали в бой с «неприятелем» под водой. Военнослужащие были вооружены специальными образцами подводного оружия (пистолеты СПП-1, автоматы АПС), которые применили на тренировках.

По замыслу учений, катер неприятеля нарушил режим пребывания в Калининградском морском канале. Бойцы отряда по борьбе с ПДСС прибыли на место происшествия на специальных быстроходных лодках. Военнослужащие вступили в бой с «диверсантами» и захватили судно неприятеля.

Подразделения боевых пловцов базируются на крупных военно-морских базах, в частности, в Балтийской и Ленинградской. Они защищают корабли и прибрежные базы от нападения из-под воды. Военнослужащие работают в режиме патрулирования, они занимаются поиском и ликвидацией водолазов-диверсантов противника.