Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Стрельба под водой: боевые пловцы Балтфлота «уничтожили» подводных диверсантов

Андрей Аркадьев
17:15 03.10.2019
Задачи противодиверсионной обороны пункта базирования ракетных кораблей и катеров Балтийской военно-морской базы отработаны в рамках специальных учений отряда ПДСС.
Стрельба под водой: боевые пловцы Балтфлота «уничтожили» подводных диверсантов
© Фото: ТРК "Звезда"

Атаку условных подводных диверсантов отбили военнослужащие в ходе учений на Балтике. В мероприятиях приняли участие тридцать бойцов, три патрульных катера типа «Раптор», три быстроходных лодки.

Также было задействовано специальное и роботизированное оборудование, предназначенное для слежения за подводной обстановкой.

В ходе маневров подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) метали ручные гранаты и вступали в бой с «неприятелем» под водой. Военнослужащие были вооружены специальными образцами подводного оружия (пистолеты СПП-1, автоматы АПС), которые применили на тренировках.

По замыслу учений, катер неприятеля нарушил режим пребывания в Калининградском морском канале. Бойцы отряда по борьбе с ПДСС прибыли на место происшествия на специальных быстроходных лодках. Военнослужащие вступили в бой с «диверсантами» и захватили судно неприятеля.

Подразделения боевых пловцов базируются на крупных военно-морских базах, в частности, в Балтийской и Ленинградской. Они защищают корабли и прибрежные базы от нападения из-под воды. Военнослужащие работают в режиме патрулирования, они занимаются поиском и ликвидацией водолазов-диверсантов противника.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 09:11
«Это проблема для обеих сторон»: американский посол о невыдаче виз российской делегации
Дата03.10.2019, 17:15
Стрельба под водой: боевые пловцы Балтфлота «уничтожили» подводных диверсантов
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.10.2019, 10:30
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:55 В стране и мире
Волны, огонь и Кэмерон: в Сети появилось фото со съемок «Аватара-2»
17:51 В стране и мире
Авторы War Thunder выпустили короткометражный фильм о штурмовике «Ил-2»
17:46 В стране и мире
ГИБДД советует москвичам переходить на зимнюю резину
17:35 В стране и мире
Глава «Нафтогаза» потребовал от «Газпрома» разблокировать туркменский газ
17:15 В стране и мире
Видео
Российские туристы не могут попасть в Царское село из-за наплыва китайских групп
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
СМИ: певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.