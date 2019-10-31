Вдоль границы: военные РФ проехали по маршруту совместного патрулирования с Турцией в Сирии

Военные полицейские России отправляются в очередной патруль вдоль северной границы Сирии. В строю - стрелки, водители, обязательно - медик и саперы - на всякий случай. Между колонной и базой идет постоянный обмен сообщениями, поэтому перед выездом командиры экипажей проверяют рации.

Колонна военной техники выезжает с опорного пункта - до турецкой границы несколько километров. С воздуха за военными полицейскими наблюдают с базы с помощью беспилотника «Орлан-10», который движется в небе над колонной.

«Тигры» подъезжают к пропускному пункту - металлические ворота со шрамами от осколков остаются закрытыми.

«На пункт пропуска "Айлишар" ровно в 12 часов московского времени прибыла колонна военной полиции. Здесь будет точка встречи наших военнослужащих и турецких солдат», - передает с места корреспондент «Звезды» Павел Ремнев.

Анкара обязалась патрулировать район дважды в неделю. И Реджеп Эрдоган уже заявил - первый выезд турецких военнослужащих состоится в пятницу, 31 октября. Но на график наших патрулей это никак не повлияет - российские военные полицейские будут обеспечивать безопасность в регионе каждый день.

«Колонна движется по одному из маршрутов совместного патрулирования, которые проработали наши военные полицейские на восток. В ней четыре бронеавтомобиля - три "Тигра" и один БТР. Общая протяженность пути - около 160 километров», - рассказал спецкорр «Звезды».

«Тигры» обходят населенные пункты - маршруты специально прокладывали так, чтобы не создавать пробок на узких улочках сирийских городов. Почти все время в поле зрения - белый бетонный забор - граница, вдоль которой стоят сирийские заставы.

«Маршрут сложный, потому что акцент сделан на то, чтобы военная колонна с таким количеством техники не входила в город Кобани. Поэтому город объезжается по проселочным дорогам», - объяснил офицер военной полиции ВС РФ Иван Жуков.

Во время короткой остановки в небольшой курдской деревне, едва оправившейся после войны, съемочная группа «Звезды» успела не только пообщаться с ее жителями, но даже зайти в гости. В простом доме мебели почти нет - несколько ковров и подушек. Хозяйка рассказывает, что семья вернулись в деревню совсем недавно. Они бежали от войны, но ее следы здесь повсюду.

«У нашей девочки по телу пошли белые пятна. Врачи говорят это какое-то нервное заболевание, ребенок с самого рождения не видел ничего кроме войны. Скорее должен наступить мир, чтобы наши врачи вернулись сюда и вылечили наших детей», - поделилась местная жительница Саусан Халли.

После привала колонна продолжает движение - времени на прохождение маршрута заложено около пяти часов и проехать еще нужно много. С тех пор как американские солдаты покинули регион, наши патрули - единственный гарант безопасности региона. Поэтому завтра «Тигры» с надписью «Военная полиция» на борту снова отправятся в патруль.